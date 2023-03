Visite du musée à la lampe de poche Musée Roybet Fould Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Visite du musée à la lampe de poche Musée Roybet Fould, 13 mai 2023, Courbevoie. Visite du musée à la lampe de poche Samedi 13 mai, 20h00 Musée Roybet Fould Sur inscription Découvrez les collections du musée à travers une visite guidée à la lampe de poche ! Musée Roybet Fould 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 http://www.ville-courbevoie.fr http://www.museeroybetfould.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 77 92 »}] © Musée Roybet Fould Bus 175 (arrête Franklin), 167 et 275 (arrêt Place Mermoz) ; Métro Pont de Levallois Bécon (Ligne 3) à 15mn à pied ; Gare SNCF de Bécon les Bruyères à 7mn à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Yann Rossignol

