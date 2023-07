Visite libre de la Maison Rouget de Lisle Musée Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Visite libre de la Maison Rouget de Lisle 16 et 17 septembre Musée Rouget de Lisle (donation André Lançon) Entrée libre

L’appartement dans lequel Claude-Joseph Rouget de Lisle voit le jour en 1760, est situé 24 rue du Commerce. Les deux tiers de celui-ci (105 m²) ont été donnés par André Lançon afin d’y installer un lieu culturel consacré à l’auteur et à son œuvre, qui a été inauguré en 1996. Et depuis 2011, cet espace muséographique bénéficie du label « maison des illustres ».

Les documents et les objets mis en scène dans la première pièce rappellent la biographie de Claude-Joseph Rouget de Lisle : ses origines et son enfance, ses études et sa courte carrière militaire, l’écriture de La Marseillaise, son œuvre artistique (textes, musiques, etc.), ses dernières années partagées entre le Jura et la région parisienne.

La deuxième pièce évoque la postérité de l’homme et de l’hymne ainsi que les hommages rendus à ceux-ci au cours des deux siècles passés. Avant de pénétrer dans la troisième pièce, le visiteur est invité à écouter 4 des 99 versions de La Marseillaise, chantée sur les cinq continents depuis 1793.

Ce troisième et dernier espace accueille un ou plusieurs objets ou œuvres temporairement : cette année, sont présentées les acquisitions (achats et dons) 2021-2022 en lien avec Rouget de Lisle et/ou à La Marseillaise.

Musée Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 rue du Commerce, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 29 16 http://www.lonslesaunier.fr Appartement natal de l’auteur de La Marseillaise, hymne national français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Maison Rouget de Lisle, donation André Lançon – Ville de Lons-le-Saunier