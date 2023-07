Visite libre Musée Roland-Barrillet Nibelle Catégories d’Évènement: Loiret

Nibelle Visite libre Musée Roland-Barrillet Nibelle, 16 septembre 2023, Nibelle. Visite libre 16 et 17 septembre Musée Roland-Barrillet Venez découvrir l’étonnante collection d’objets d’art religieux, notamment des statues en bois polychrome, des tableaux, des crucifix et différents objets de culte. Musée Roland-Barrillet Square Georges-Cottinat 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire Musée aménagé dans l’ancien presbytère, collection de statues, tableaux et objets d’art religieux légués par un ancien curé de la paroisse, l’Abbé Barrillet, dont deux sont classés au titre des monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Bruno Lagarde Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nibelle Autres Lieu Musée Roland-Barrillet Adresse Square Georges-Cottinat 45340 Nibelle Ville Nibelle Departement Loiret Lieu Ville Musée Roland-Barrillet Nibelle

Musée Roland-Barrillet Nibelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nibelle/