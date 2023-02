Réouverture du musée Rodin de Meudon | Week-end du Printemps de la Sculpture Musée Rodin – Villa des Brillants, 25 mars 2023, Meudon.

Entrée libre, inscription aux ateliers obligatoire

Vous souhaitez connaître l’histoire fascinante qui se cache derrière la Porte de l’Enfer ou le Balzac ?

Musée Rodin – Villa des Brillants 19 avenue Auguste Rodin, Meudon Le Val Meudon 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Réouverture du musée Rodin de Meudon

Le musée Rodin de Meudon réouvre ses portes au public, tous les week-ends de 10h à 18h à partir du 25 mars.

Une programmation exceptionnelle est proposée dans le cadre du Printemps de la sculpture, événement qui met en lien, le temps d’un weekend festif, tous les lieux accueillant de la sculpture dans le département des Hauts-de-Seine.

Maison, atelier, parc : tout est rassemblé à Meudon pour découvrir en une expérience unique la sculpture et le monde de Rodin, dans le lieu où il vécut les 20 dernières années de sa vie.

Les histoires d’Auguste

Vous souhaitez connaître l’histoire fascinante qui se cache derrière la Porte de l’Enfer ou le Balzac ? Un conteur sera présent tout au long de l’après-midi pour vous révéler tous les secrets de création de certaines des œuvres les plus emblématiques du célèbre sculpteur.

Samedi et dimanche : 14h30-17h30 (en continu)

En continu durant le weekend, 10h-17h30

Pratique du dessin en autonomie

Envie de vous essayer au dessin ? Au musée Rodin de Meudon, vous trouverez le matériel nécessaire pour dessiner les sculptures de Rodin, le jardin ou vos proches.

Découverte de la maison et de l’atelier de Rodin

Venez visiter la maison, la galerie des plâtres et l’atelier des antiques au musée Rodin de Meudon, dernier lieu de vie de l’artiste. Les plus curieux auront l’occasion de toucher les reproductions en résine des œuvres du sculpteur dans notre espace tactile.

Espace détente

Que ce soit pour vous reposer ou lire un livre, venez vous détendre dans la Galerie des Plâtres. Coussins et livres vous attendent pour un moment de pause dans ce cadre exceptionnel.

Livret-jeu en famille

Petits et grands sont invités à découvrir le musée Rodin de Meudon autour d’un nouveau livret-jeu, pour visiter et apprendre en s’amusant.

Prenez la pose !

Sur un socle reproduisant le rocher sur lequel est assis Le Penseur, saurez-vous imiter la pose de cet énigmatique personnage, sans perdre l’équilibre ? Partagez votre photographie sur les réseaux sociaux !

Parcours cyclo

Plan vélo, pérennisation des pistes cyclables temporaires et créations de nouvelles pistes… le Département des Hauts-de-Seine met à l’honneur le vélo dans ses aménagements urbains et ses évènements. Le Printemps de la Sculpture pédale en ce sens en proposant des parcours vélos pour découvrir le samedi ou le dimanche des sites partenaires avec des visites flashs. Par groupe d’une quinzaine de participants encadrés par trois animateurs et médiateurs, venez découvrir les pépites sculptées dans les Hauts-de-Seine.

6 parcours sont proposés sur le territoire, l’un d’entre eux passe au Musée Rodin ! Point de rendez-vous au Musée d’art et d’histoire de Meudon, samedi 25 et dimanche 26 mars à partir de 15h.

Opération animée par Cocyclette.

Opération animée par Cocyclette.

Cocyclette propose des animations ludiques sous forme de balades urbaines et de jeux de pistes à vélo, des activités de sensibilisation comme des stands et un jeu collaboratif, et également des formations pratiques à la conduite en ville à vélo pour lever ces freins psychologiques et accompagner le changement de mobilité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00

2023-03-26T17:30:00+02:00

© musée Rodin, photo Elise Toidé