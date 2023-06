Matière à l’œuvre : La Cathédrale Musée Rodin Paris, 26 mai 2023, Paris.

Matière à l’œuvre : La Cathédrale 26 mai et 12 juin Musée Rodin Les interventions de l’artiste seront prises en charge par le musée Rodin et par la DAAC de Versailles.

Description :

En 2022, l’œuvre choisie est La Cathédrale d’Auguste Rodin.

Le projet mettra en évidence les grands enjeux de cette œuvre, d’en comprendre les méca-nismes de création et d’en saisir la modernité. Taillée dans la pierre et laissant apparentes les traces d’outils, La Cathédrale réunit en une même œuvre deux mains droites, apparte-nant à deux figures distinctes. Elle s’est intitulée L’Arche d’alliance avant de prendre le titre de Cathédrale, qui lui est sans doute donné au moment de la publication des Cathédrales de France par Rodin en 1914. L’espace intérieur qui se dégage de la composition permet d’y voir une correspondance avec l’architecture gothique. Cette œuvre fait partie d’un en-semble de mains en marbre, taillées le plus souvent après 1900. Elle souligne le goût et la passion de Rodin pour cette partie du corps qu’il isole, à l’instar des fragments de sa collec-tion d’antiques, pour lui donner une forme aboutie et une vie autonome.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un PACTE, accompagné par un artiste. Proposé par le musée Rodin, l’artiste pourra s’illustrer dans différents champs artistiques en fonction du projet retenu avec une attention particulière portée à la sculpture. Ce projet pourra également s’inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. A l’issue du projet, une restitution sera proposée au musée Rodin sous la forme d’une exposition de 3 semaines au sein de la Galerie des publics – espace permanent dédié aux projets d’EAC situé au cœur du musée de Paris.

Objectifs :

– Fréquenter des œuvres, découvrir un artiste et des lieux (Paris et Meudon)

– Rencontrer des artistes et comprendre le processus de création

– S’initier à une pratique artistique et plus particulièrement à la pratique de la sculpture

– Eveiller la curiosité, développer la créativité, l’expression orale, écrite et artistique

– Acquérir une culture commune

– Créer un temps de partage autour d’un événement culturel avec les familles

Publics concernés :

Classes de collège et lycée toutes séries confondues.

Toutes disciplines d’enseignement.

Calendrier :

Dispositif PACTE sur un délai court : janvier/mai.

Une artiste intervient 18 heures avec la ou les classe(s) pour un atelier de création artistique dont les finalités et la mise en œuvre auront été coconstruites en amont avec l’équipe pédagogique.

Mi-janvier : visite avec les élèves du musée Rodin de Meudon et de Paris.

Janvier/février : ateliers de création avec l’artiste intervenant.

Avril/mai: accrochage des travaux d’élèves et restitution au musée Rodin. Un vernissage en présence des familles sera organisé.

Date de clôture de l’appel à projet : 12 juin 2023.

Musée Rodin 77 rue de Varenne, 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.musee-rodin.fr/ [{« type »: « email », « value »: « profrelais-versailles@musee-rodin.fr »}]

© Agence photographique du musée Rodin – Jérome Manoukian