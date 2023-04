Nuit des musées Musée rochelais d’histoire protestante 2 rue Saint Michel 17000 La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Nuit des musées Musée rochelais d’histoire protestante 2 rue Saint Michel 17000 La Rochelle, 13 mai 2023, La Rochelle. Nuit des musées Samedi 13 mai, 18h00 Musée rochelais d’histoire protestante 2 rue Saint Michel 17000 La Rochelle Visite libre et gratuite du musée Musée rochelais d’histoire protestante 2 rue Saint Michel 17000 La Rochelle 2 rue Saint-Michel 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 50 88 03 http://www.protestantisme-museelarochelle.fr/ La bellisé musée de France, Le Musée Rochelais d’Histoire Protestante, centré sur le protestantisme à La Rochelle, en Aunis et en Saintonge, vous présente sa riche collection dans trois salles chronologiques. Debutant avec les origines de la Réforme et ses caractéristiques, il raconte ensuite les particularités liées à La Rochelle dont l’épisode du Grand Siège de 1627-1628. Visites sur rv toute l’année; ouvert de 14h30 à 18h00 tous les jours sauf le dimanche du 25 juin au 15 septembre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

