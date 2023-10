Un univers propice au rêve Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien, 13 mai 2023, Cossé-le-Vivien.

Un univers propice au rêve Samedi 13 mai, 19h30 Musée Robert Tatin Entrée libre

Profitez de la soirée pour découvrir les affiches créées par les élèves de l’école AGR de Rennes qui seront exposées dans le labyrinthe du musée sur le thème de l’année : Rêves et Cauchemars.

Musée Robert Tatin La Frénouse, 53230 Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire, France Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire 02 43 98 80 89 http://www.musee-robert-tatin.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Robert-Tatin-officiel/496200847107252 L’œuvre ancrée au cœur de 5 hectares de jardins et de paysages bocagés est un questionnement sur l’avenir de l’homme dans l’Univers et la quête d’un langage commun entre toutes les cultures et les civilisations.

© Musée Robert Tatin route départementale chemins de randonnée (Voie Interligne et voie du musée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©CD 53