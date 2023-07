ENSEMBLE 2E2M • IN C Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy Catégories d’Évènement: Brunoy

Essonne ENSEMBLE 2E2M • IN C Musée Robert Dubois-Corneau Brunoy, 6 juillet 2023, Brunoy. ENSEMBLE 2E2M • IN C Jeudi 6 juillet, 19h00 Musée Robert Dubois-Corneau entrée gratuite L’Ensemble 2e2m propose une nouvelle version d’In C de Terry Riley, œuvre phare du courant minimaliste américain, sous forme de grande performance hors les murs mêlant danse, voix et musique, amateurs et professionnels. Une expérience originale à ne pas manquer ! ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Performance hors les murs mêlant danse, voix et musique, amateurs et professionnels conçue autour de In C de Terry Riley, pièce pour ensemble libre ⎯⎯⎯⎯⎯

AVEC

⎯⎯⎯⎯⎯ Les choristes amateurs du Choeur Les Migrateurs

L’Ensemble 2e2m

Jean-Marc Liet -hautbois

Véronique Fèvre -clarinette

Médéric Debacq -basson

Aurélien Lamorlette -trompette

Alain Huteau -percussions

Les musiciens amateurs de l’Orchestre Impromptu

Miguel Gregori -percussions

du Conservatoire Olivier-Messiaen de Champigny-sur-Marne

Et les danseurs amateurs de l’association ESC XV

et leur professeur Eleonore Grimbert-Barré

Direction -Léo Margue

Chef de chœur -Jérôme Boudin Clauzel ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ► Jeudi 6 juillet à 19h ► Festival ouVERTures en Ile-de-France

Musée Robert Dubois-Corneau • Brunoy

16 rue du Réveillon, 91800 ENTRÉE GRATUITE ► + d’infos : https://bit.ly/3Nwei9k ou https://fb.me/e/7Rx0ZEXgM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

