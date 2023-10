Exposition « collection Descoins » Musée Rizla+ Mazères-sur-Salat, 13 mai 2023, Mazères-sur-Salat.

Exposition « collection Descoins » Samedi 13 mai, 10h00 Musée Rizla+ Gratuit. Entrée libre.

Exposition d’objets publicitaires de l’entreprise LACROIX collectionnés par M. Descoins.

Musée Rizla+ Rue du Stade, 31260 Mazères-sur-Salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 48 22 https://www.facebook.com/Association-du-Mus%C3%A9e-du-Papier-Riz-Lacroix-2204423663136861/ En 1994, la société Riz Lacroix fêtait ses 100 ans. A cette occasion, elle décida de créer un musée consacré à l’histoire du papier et à l’histoire industrielle en vallée du Salat. Installé dans l’ancien laboratoire de la société, il relate les procédés de fabrication du papier mais aussi toute la vie de l’entreprise et de son fondateur Léonide Lacroix.

On peut découvrir un reportage audiovisuel et diverses pièces, dont quelques machines ayant servi à fabriquer le légendaire papier à rouler. On peut aussi observer de belles photos anciennes et connaître les étapes de fabrication du papier. Une belle collection d’affiches met en évidence les différentes campagnes de communication de l’entreprise. A64 sortie 21. Parkings accessibles / bus ligne 952 arrêt Mazères.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Sébastien Chanfreau