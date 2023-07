Family Game Rimbaud : Le trésor caché d’Arthur Musée Rimbaud Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Arthur quitte Charleville à 16 ans pour devenir poète puis, à 20 ans, il débute une vie de voyages à travers le monde. Il n’emporte dans sa valise que quelques vêtements et oublie par mégarde un objet auquel il tient beaucoup, son trésor.Un objet auquel il tient tellement qu’il écrira durant plus de 20 ans à sa sœur pour qu’elle le retrouve. Malheureusement, sa mère a intercepté ses courriers, Isabelle ne les a jamais vus et Arthur n’a jamais reçu deréponse. Mais nous avons retrouvé ses lettres…Ce jeu, conseillé à partir de 10 ans, vous permettra de découvrir en famille le musée Arthur Rimbaud tout en vous amusant !Renseignements par mail : reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr / 03 24 32 44 65.

fin : . .

Musée Rimbaud Quai Rimbaud

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Arthur left Charleville at the age of 16 to become a poet, and at the age of 20 he began a life of travels around the world. In his suitcase, he took only a few clothes and inadvertently forgot an object that was very important to him, his treasure, an object that was so important to him that he wrote to his sister for more than 20 years to find it. Unfortunately, his mother intercepted his letters, Isabelle never saw them and Arthur never received a reply. But we found his letters… This game, recommended from 10 years old, will allow you to discover the Arthur Rimbaud museum with your family while having fun! Information by mail: reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr / 03 24 32 44 65

Arthur dejó Charleville a los 16 años para convertirse en poeta y luego, a los 20, comenzó una vida de viajes alrededor del mundo. En su maleta sólo llevaba unas pocas prendas de ropa y, sin darse cuenta, olvidó un objeto tan importante para él que escribió a su hermana durante más de 20 años para encontrarlo. Por desgracia, su madre interceptó sus cartas, Isabelle nunca las vio y Arthur nunca recibió respuesta. Pero encontramos sus cartas… Este juego, recomendado para niños mayores de 10 años, le permitirá descubrir el Museo Arthur Rimbaud en familia mientras se divierte. Información por correo: reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr / 03 24 32 44 65

Arthur verlässt mit 16 Jahren Charleville, um Dichter zu werden, und mit 20 Jahren beginnt er ein Leben voller Reisen durch die ganze Welt. In seinem Koffer nimmt er nur ein paar Kleidungsstücke mit und vergisst aus Versehen einen Gegenstand, der ihm so viel bedeutet, dass er über 20 Jahre lang seiner Schwester schreibt, damit sie ihn findet. Leider hat seine Mutter seine Briefe abgefangen, Isabelle hat sie nie gesehen und Arthur hat nie eine Antwort erhalten. Dieses Spiel, das für Kinder ab 10 Jahren empfohlen wird, ermöglicht es Ihnen, das Museum Arthur Rimbaud mit der ganzen Familie zu entdecken und dabei Spaß zu haben!Informationen per E-Mail: reservations.musees@mairie-charlevillemezieres.fr / 03 24 32 44 65

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme