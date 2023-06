Visite des Collettes, le domaine de Renoir Musée Renoir et Domaine des Collettes Cagnes-sur-Mer, 3 juin 2023, Cagnes-sur-Mer.

Visite des Collettes, le domaine de Renoir 3 et 4 juin Musée Renoir et Domaine des Collettes Entrée Libre

l’occasion de la 20eme édition des « Rendez-vous aux jardins », les samedi 3 et dimanche 4 juin, le jardin du musée Renoir vous accueille ! L’occasion de mettre en lumière les liens étroits que Pierre Auguste Renoir entretenait avec la nature. Paysages, natures mortes, bouquets de fleurs, toutes ces thématiques seront abordées lors d’un parcours ludique et explicatif au sein du jardin.

Réouverture de la « Bibliothèque du jardin »

De juin à octobre la bibliothèque éphémère du jardin est de retour. De nombreux livres sont à disposition pour tous les âges ainsi que des poufs. Un coin de lecture, de repos, de détente, pour allier le plaisir de la contemplation et de la littérature !

Visites guidées

Visite du jardin et de ses innombrables espèces végétales ainsi que la découverte de la maison et ses collections.

Samedi et dimanche à 14 h et à 16h.

Durée : 1 heure de visite, tout public

Musée Renoir et Domaine des Collettes 19 chemin des Collettes 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493200304 http://www.cagnes-tourisme.com Après une rénovation complète en 2013, le Musée Renoir propose désormais aux visiteurs de retrouver le site tel que l’a connu Renoir.

Le Musée Renoir est situé au cœur d’un magnifique domaine planté d’oliviers et d’agrumes, d’où l’on découvre un superbe panorama qui s’étend jusqu’au Cap d’Antibes.

Avec ses collections, ses 14 toiles originales, ses 17 sculptures, son mobilier et son atelier… il constitue le témoignage émouvant de l’univers créatif et familier du Maître impressionniste qui aura passé les 12 dernières années de sa vie à Cagnes-sur-Mer. Ouvert sauf le mardi et 25/12, 01/01,01/05, de juin à septembre (10h-13h/14h-18h), d’octobre à mars (10h-12h/14h-17h), d’avril à mai (10h-12h/14h18h).Parking sur place ou sur l’avenue longeant le Musée Tarif habituel 6€ gratuit -26 ans et Cagnois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T02:00:00+02:00 – 2023-06-03T02:30:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©cagnes-sur-mer