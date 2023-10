Visite flash Musée Renoir Cagnes-sur-Mer, 13 mai 2023, Cagnes-sur-Mer.

Visite flash Samedi 13 mai, 20h30 Musée Renoir

Pendant une heure, une médiatrice sera présente pour discuter, informer et raconter les œuvres du musée à la demande

Musée Renoir 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 20 61 07 http://www.cagnes-sur-mer.fr Le musée Renoir occupe la maison et le parc où l’artiste a vécu de 1908 à 1919. Le public peut ainsi découvrir un ensemble d’œuvres originales tout en goûtant l’ambiance dans laquelle l’artiste les a créées. Il passe des pièces meublées aux salles d’exposition et au parc dont les oliviers, les pins et les orangers cadrent des vues vers la mer et le bourg médiéval du Haut-de-Cagnes. Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville. 17h30-21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay