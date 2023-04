Présentation du projet « Résidence d’artiste » de l’école maternelle Renoir Musée Renoir, 13 mai 2023, Cagnes-sur-Mer.

Projection de la vidéo réalisée durant les séances de résidence de l’artiste Brian Caddy et de la création de fresques participatives au sein de l’école et exposition des travaux préparatoires

Musée Renoir 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 20 61 07 http://www.cagnes-sur-mer.fr Le musée Renoir occupe la maison et le parc où l’artiste a vécu de 1908 à 1919. Le public peut ainsi découvrir un ensemble d’œuvres originales tout en goûtant l’ambiance dans laquelle l’artiste les a créées. Il passe des pièces meublées aux salles d’exposition et au parc dont les oliviers, les pins et les orangers cadrent des vues vers la mer et le bourg médiéval du Haut-de-Cagnes. Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville. 17h30-21h

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

©BrianCaddy