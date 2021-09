L'Île-Bouchard L'Île-Bouchard Indre-et-Loire, L'Île-Bouchard Musée René Boylesve L’Île-Bouchard L'Île-Bouchard Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

L'Île-Bouchard

Musée René Boylesve L’Île-Bouchard, 18 septembre 2021, L'Île-Bouchard. Musée René Boylesve 2021-09-18 – 2021-09-19

L’Île-Bouchard Indre-et-Loire L’Île-Bouchard Visite libre ou accompagnée du musée René Boylesve, écrivain-académicien, né à Descartes (1867-1926). Son bureau, livres, tableaux, panneaux explicatifs et galerie de bonnets de dentelles. Visite libre ou accompagnée du musée René Boylesve, écrivain-académicien, né à Descartes (1867-1926). Son bureau, livres, tableaux, panneaux explicatifs et galerie de bonnets de dentelles. noelle.baranger@gmail.com +33 6 07 87 49 28 Visite libre ou accompagnée du musée René Boylesve, écrivain-académicien, né à Descartes (1867-1926). Son bureau, livres, tableaux, panneaux explicatifs et galerie de bonnets de dentelles. dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, L'Île-Bouchard Autres Lieu L'Île-Bouchard Adresse Ville L'Île-Bouchard lieuville 47.11654#0.42077