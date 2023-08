Journées Européennes du Patrimoine – visite libre à tarif réduit du Musée René Baubérot Musée René Baubérot Châteauponsac, 16 septembre 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Profitez d’un tarif attractif pour (re)découvrir librement le musée et ses 17 salles..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of an attractive rate to (re)discover the museum and its 17 rooms.

Aproveche una tarifa atractiva para (re)descubrir el museo y sus 17 salas.

Profitieren Sie von einem attraktiven Tarif, um das Museum und seine 17 Säle frei (wieder) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays du Haut Limousin