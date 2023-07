Animation enfants – Qui arrivera à retrouver l’animal mystérieux du musée ? Musée René Baubérot Châteauponsac, 11 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Après-midi spéciale pour les enfants de 6 à 12 ans lors d’un nouveau jeu de piste suivi d’un goûter avec une petite surprise..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:00:00. EUR.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Special afternoon for children aged 6 to 12 with a new treasure hunt followed by a snack with a little surprise.

Una tarde especial para niños de 6 a 12 años, con una nueva búsqueda del tesoro seguida de una merienda con una pequeña sorpresa.

Spezieller Nachmittag für Kinder von 6 bis 12 Jahren bei einer neuen Schnitzeljagd, gefolgt von einem Imbiss mit einer kleinen Überraschung.

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin