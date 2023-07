Loup y es-tu ? Contes et histoires au Musée René Baubérot Musée René Baubérot Châteauponsac, 5 juillet 2023, Châteauponsac.

Châteauponsac,Haute-Vienne

Les loups n’ont pas toujours de grandes dents dans les histoires… Venez en écouter au musée ! Ouvert aux enfants de tous les âges. En partenariat avec la bibliothèque intercommunale Gartempe-Saint Pardoux..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 16:30:00. .

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse

Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Wolves don’t always have big teeth in stories… Come and listen to them at the museum! Open to children of all ages. In partnership with the Gartempe-Saint Pardoux intercommunal library.

Los lobos no siempre tienen grandes dientes en los cuentos… Venga a escuchar algunos al museo Abierto a niños de todas las edades. En colaboración con la biblioteca intermunicipal Gartempe-Saint Pardoux.

Wölfe haben in den Geschichten nicht immer große Zähne … Komm ins Museum und hör dir welche an! Offen für Kinder aller Altersgruppen. In Partnerschaft mit der gemeindeübergreifenden Bibliothek Gartempe-Saint Pardoux.

