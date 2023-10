Cet évènement est passé Visite décalée des collections permanentes Musée régional Fouras Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Fouras Visite décalée des collections permanentes Musée régional Fouras, 13 mai 2023, Fouras. Visite décalée des collections permanentes Samedi 13 mai, 20h00 Musée régional groupe de visite de 15 personnes avec départ toutes les 20 minutes. En ce centenaire de la mort de Pierre Loti, pour faire echo à ce personnage décalé et pytoresque, le musée de Fouras vous propose une visite théatralisée de ses collections dans l’esprit de l’académicien. Une façon inatendue de lire les collections. Musée régional Fort Vauban, 17450 FOURAS Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 84 15 23 http://www.musee-fouras.fr Un site remarquable évoquant l’évolution architecturale de la fortification. Présentation de collections autour de l’histoire de la ville de Fouras. Parking Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

