Cet évènement est passé Visite libre des collections du musée de Fouras Musée régional de Fouras Fouras Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Fouras Visite libre des collections du musée de Fouras Musée régional de Fouras Fouras, 16 septembre 2023, Fouras. Visite libre des collections du musée de Fouras 16 et 17 septembre Musée régional de Fouras 1 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Seul(e), en famille ou entre amis, venez decouvrir ce lieu magnifique qui abrite des collections retraçant l’histoire du territoire. Musée régional de Fouras Esplanade de la Légion d’Honneur, 17450 Fouras Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 84 15 23 http://musee-fouras.fr Le musée est installé dans le donjon de l’ancien château de Fouras, remanié au début de la Renaissance et transformé en citadelle à la fin du XVIIe siècle par l’ingénieur Ferry, sous les ordres de Vauban. Dès le XIe siècle, le château de Fouras est érigé pour contrôler l’estuaire de la Charente et instituer un péage. Ce château est construit en remplacement des anciennes fortifications gallo-romaines en bois qui perdurèrent durant tout le premier millénaire. Détruit avant 1351, le donjon est reconstruit par Jean II de Brosse, Maréchal de France, vers 1480.

La création de l’arsenal de Rochefort en 1666 en fait une pièce maîtresse du système de défense des approches de la Charente dont il interdit l’entrée. De 1689 à 1693, François Ferry, ingénieur du roi Louis XIV, transforme l’ancienne demeure féodale en un « fort à la mer ». Aujourd’hui, le lieu accueille des collections multiples : archéologiques, et sur l’histoire contemporaine, maritime et militaire de la Charente. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©muséedeFouras Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Fouras Autres Lieu Musée régional de Fouras Adresse Esplanade de la Légion d'Honneur, 17450 Fouras Ville Fouras Departement Charente-Maritime Lieu Ville Musée régional de Fouras Fouras latitude longitude 45.988175;-1.093418

Musée régional de Fouras Fouras Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouras/