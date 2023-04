|Visite en famille| Défi gourmand Musée régional d’Auvergne Riom Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Puy-de-Dôme Riom . EUR 3 3 DING DONG ! Les cloches sont passées et c’est parti pour une chasse gourmande en famille. Cherchez les œufs cachés dans les vitrines du musée et répondez aux énigmes.

Sur inscription au 04 73 38 18 53 / musee.mandet@rlv.eu

À partir de 6 ans musee.mandt@rlv.eu +33 4 73 38 18 53

