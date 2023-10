Cet évènement est passé Spectacle « Perception » avec le collectif Supreme Legacy Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

À travers nos écrans, les œuvres artistiques n’ont pas le même impact que dans la réalité. L’énergie, les émotions ainsi que les sens peuvent être perturbés par cette distance virtuelle. N’avez-vous jamais ressenti l’envie d’établir une connexion avec un artiste afin de vous imprégner de son œuvre ?

À travers nos écrans, les œuvres artistiques n'ont pas le même impact que dans la réalité. L'énergie, les émotions ainsi que les sens peuvent être perturbés par cette distance virtuelle. N'avez-vous jamais ressenti l'envie d'établir une connexion avec un artiste afin de vous imprégner de son œuvre ?

Prendre le temps de regarder une peinture de plus prêt pour comprendre les moindres détails, ou alors analyser un mouvement de danse pour en découvrir sa complexité. La compagnie Supreme Legacy vous transporte dans un univers mêlant calligraphie et danse Hip-hop, où deux artistes s'inspirent mutuellement pour vous proposer une création unique. Musée régional d'Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi 13 mai, 19h00
2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

