Cet évènement est passé C’est géant ! Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Riom C’est géant ! Musée régional d’Auvergne Riom, 13 mai 2023, Riom. C’est géant ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée régional d’Auvergne Coloriage géant participatif

Un défi : réussir à mettre en couleur l’ensemble du coloriage et réaliser une œuvre collective !

Accès libre toute la soirée Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 38 17 31 http://www.musees-riom.com Situé dans un ancien hôtel particulier au cœur de la vieille ville de Riom, le musée régional d’Auvergne est un musée d’ethnographie. Inauguré en 1969, il a été conçu sur le modèle du musée national des Arts et traditions populaires de Georges Henri Rivière. À travers une collection de plus de 4 000 objets, le musée présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Pascale Balaÿ Musées de Riom Limagne et VOlcans Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Musée régional d'Auvergne Adresse 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Riom Departement Puy-de-Dôme Age max 99 Lieu Ville Musée régional d'Auvergne Riom latitude longitude 45.894723;3.116392

Musée régional d'Auvergne Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/