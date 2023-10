Cet évènement est passé Les coups de cœur des Amis des Musées Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Riom Les coups de cœur des Amis des Musées Musée régional d’Auvergne Riom, 13 mai 2023, Riom. Les coups de cœur des Amis des Musées Samedi 13 mai, 18h00 Musée régional d’Auvergne Au fil de votre visite, découvrez les œuvres préférées des Amis des Musées qui partageront avec vous anecdotes et informations sur les collections. Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 38 17 31 http://www.musees-riom.com Situé dans un ancien hôtel particulier au cœur de la vieille ville de Riom, le musée régional d’Auvergne est un musée d’ethnographie. Inauguré en 1969, il a été conçu sur le modèle du musée national des Arts et traditions populaires de Georges Henri Rivière. À travers une collection de plus de 4 000 objets, le musée présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Musée régional d’Auvergne ©Pascale Balaÿ Musées de Riom Limagne et Volcans Détails Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Musée régional d'Auvergne Adresse 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Riom Departement Puy-de-Dôme Age max 99 Lieu Ville Musée régional d'Auvergne Riom latitude longitude 45.894723;3.116392

Musée régional d'Auvergne Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/