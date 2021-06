Musée régional d’Auvergne Musée régional d’Auvergne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Riom.

Inauguré en 1969, ce musée est l’un des derniers à témoigner aujourd’hui de ce qu’avaient imaginé, dans une France en pleine mutation, les historiens, muséographes et ethnologues des années 1930-1940. Il a pour modèle le Musée national des Arts et Traditions Populaires. Conserver pour transmettre, telle était l’idée retenue par les fondateurs du Musée qui mirent plus de dix ans pour réunir les pièces qui constituent aujourd’hui ses collections. Une présentation volontairement dépouillée met en valeur des objets choisis pour leur rôle évocateur de savoir-faire et de modes de vie aujourd’hui souvent disparus (outils agricoles, habitat, mobilier, costumes et coiffes, instruments de musique et ensemble d’art religieux populaire) plutôt que pour leur qualité esthétique, cependant réelle. Depuis 2004, une œuvre contemporaine de l’artiste Jean-Paul Marcheschi, est présentée dans l’ancienne chapelle du musée. Cette œuvre monumentale est une réflexion sur la mémoire, l’écriture et la parole et, à travers la représentation de mythes universels, sur l’identité de l’homme et son héritage.

A travers une collection de plus de 4 000 objets, le Musée régional d’Auvergne présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle mais se veut aussi miroir du territoire et des habitants d’aujourd’hui.

