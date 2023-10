Kapoupakap ?! jeu de défis sur smartphone qui réveille ta visite ! Musée régional d’art contemporain Sérignan, 13 mai 2023, Sérignan.

Kapoupakap ?! jeu de défis sur smartphone qui réveille ta visite ! Samedi 13 mai, 13h00 Musée régional d’art contemporain

Jeu de défis sur smartphone Mrzyk & Moriceau

Le Kapoupakap ?!

Dans le cadre de l’exposition Meilleurs Voeux de la Jamaïque, les artistes et le service des publics du musée proposent à ses jeunes et moins jeunes visiteurs de vivre une expérience inédite avec KapoupaKap ?!, un jeu de défis sur smartphone plein d’humour et de fantaisie.

À travers une expérience ludique, les visiteurs sont invités, par exemple, à

prendre la pose, à se faire passer pour un artiste ou devenir un médiateur le temps d’un défi ! Les joueurs devront explorer le musée à la recherche d’une équipe de personnages étonnants créés par les

artistes.

Via un mot clé, chaque personnage permet de débloquer un défi incitant à réaliser une action dans le musée. Une fois tous les défis relevés, le joueur gagne un fond d’écran à télécharger dessiné par

les artistes.

Le jeu KapoupaKap ?!, qui s’inscrit dans le temps de l’exposition et au-delà, participe à faire du Mrac Occitanie, un lieu propice à l’expérience invitant petits et grands à vivre le musée autrement !

Une expérience décalée à vivre !

Accès libre, tout public

Musée régional d’art contemporain 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie https://mrac.laregion.fr/ Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants. En voiture : A9, sortie Béziers-centre, D 37 ou A9, sortie Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan puis Centre administratif et culturel, Coordonnées GPS : Latitude : 43.2804, Longitude : 3.2809, Parking gratuit, En transports en commun : TER ou TGV : arrêt gare de Béziers, Bus à la gare : Ligne 16, direction Valras > Sérignan, arrêt promenade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T13:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T13:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

©Mrac