Musée Regards de Provence Visite libre Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement, mardi 2 janvier 2024.

Musée Regards de Provence Visite libre Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le musée de Marseille qui allie art moderne et contemporain avec des expositions temporaires, des collections de peintures, sculptures, photographies et dessins liés à Marseille, la Provence, et la Méditerranée, du XIXe siècle à nos jours.

Le Musée Regards de Provence allie art moderne et contemporain et révèle des expositions temporaires individuelles et collectives thématiques, valorisant les richesses artistiques du Sud et de la Méditerranée. Installé sur le front de mer de Marseille, c’est un lieu d’histoire qui abritait l’ancienne station sanitaire de Fernand Pouillon intimement liée à la vie portuaire, labellisé Patrimoine du XX° siècle. Il présente toute l’année un documentaire artistique, immersif et historique sur la mémoire de la Station Sanitaire.

Ce bâtiment constitue un patrimoine portuaire à l’architecture moderniste de style « paquebot », sobre, fonctionnel et unique en son genre.

Sa situation géographique remarquable est au cœur du nouveau centre culturel, touristique et économique de Marseille et il bénéficie d’une vue panoramique sur le port de la Joliette et l’esplanade du J4, face aux architectures majestueuses du Mucem et de la Grotte Cosquer.

Il abrite également la librairie boutique Regards de Provence et le restaurant panoramique toit-terrasse Regards Café.



L’intérieur du musée bénéficie d’aménagements appropriés pour les visiteurs à mobilité réduite.



La visite comprend l’accès :

➜ Aux expositions temporaires

➜ A la mémoire de la station sanitaire

➜ ​Les animaux sont acceptés



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. EUR.

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00



