« Trilogie de Jean Le Gac » Musée Regards de Provence Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille « Trilogie de Jean Le Gac » Musée Regards de Provence Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. « Trilogie de Jean Le Gac » 16 et 17 septembre Musée Regards de Provence Tarif unique 4€ Le Musée Regards de Provence révèle le travail mythique de Jean Le Gac de mise en résonance d’images, de photographies, de dessins, de peintures et de textes. Musée Regards de Provence Boulevard Jacques Saadé, allée Regards de provence, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @regardsdeprovence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée Regards de Provence Adresse Boulevard Jacques Saadé, allée Regards de provence, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée Regards de Provence Marseille

Musée Regards de Provence Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/