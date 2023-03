Pierre Alechinsky – Dessins et lithographies Musée Réattu, 22 avril 2023, Arles .

Pierre Alechinsky – Dessins et lithographies

LE FESTIVAL DU DESSIN

Créé à l’initiative de Vera Michalski (Présidente du groupe éditorial Libella, fondatrice de la

Fondation Jan Michalski) et de Frédéric Pajak (écrivain, dessinateur, directeur de la maison

d’édition Les Cahiers dessinés), le Festival du Dessin a pour ambition de dévoiler toutes les

facettes de cet art : dessin d’humour, de presse, dessin d’art brut, de sculpteurs, d’architectes,

d’écrivains, de poètes, de cinéastes ou de grandes figures de la mode. Une quarantaine

d’artistes seront mis en lumière et plus de 1000 oeuvres seront exposées dans une dizaine

de lieux emblématiques et prestigieux : Palais de l’Archevêché, Musée Réattu, l’église des

Trinitaires, Espace Van Gogh, Fondation Van Gogh, LUMA, Actes Sud – La Croisière. Antoine

de Caunes sera le président d’honneur de cette première édition.



Le musée Réattu conserve quinze œuvres de l’artiste belge Pierre Alechinsky et lui a consacré par le passé deux expositions. Il était donc le lieu naturel pour accueillir, dans le cadre de la première édition du Festival du Dessin d’Arles, une exposition exceptionnelle de deux ensembles rares magnifiant le génie du dessin d’Alechinsky.



LA SÉRIE FLORA DANICA

Dès 1982, Pierre Alechinsky collecte des planches détachées de l’encyclopédie gravée de la flore du Danemark Flora Danica, commencée en 1762 et achevée en 1883. Sur ces entrelacs de fleurs, de feuilles, de tiges, de moisissures et de champignons, il a lancé son pinceau pour y cultiver son propre jardin : visages, regards, coiffures, gestes…

Un merveilleux détournement de la science par le dessin, vibrant de poésie.



LES LITHOGRAPHIES

Soixante lithographies illustreront l’aventure artistique, qui est aussi une histoire d’amitié, entre Pierre Alechinsky et Peter Bramsen, figure majeure de l’imprimerie lithographique qui collabora notamment avec Henri Michaux, Bram van Velde, Antonio Saura ou Roland Topor. Jour après jour, année après année, avec une patience et une obstination d’expérimentateurs, Pierre et Peter ont réalisé une oeuvre

étonnante, faite de clins d’œil, d’humour, d’inquiétude parfois, de liberté surtout.

musee.reattu@ville-arles.fr +33 4 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr/

