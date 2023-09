Cet évènement est passé Dans les pas d’Antoine Raspal Musée Réattu Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Dans les pas d'Antoine Raspal
Musée Réattu Arles, 17 septembre 2023

Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00
Musée Réattu
gratuit

« Dans les pas d'Antoine Raspal »
Grand peintre arlésien du 18e, Antoine Raspal est connu pour ses portraits d'Arlésiennes. Cette visite vous mène à la rencontre des œuvres qui ont fait son succès, mais aussi d'une peinture monumentale inédite, à découvrir dans l'église Saint-Julien.

Musée Réattu
10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles
04 90 49 37 58
http://www.museereattu.arles.fr
reattu.reservation@ville-arles.fr

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

