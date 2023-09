Cet évènement est passé Visite-atelier : « Dessins de soleil » MUSÉE RÉATTU Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Visite-atelier : « Dessins de soleil » MUSÉE RÉATTU Arles, 16 septembre 2023, Arles. Visite-atelier : « Dessins de soleil » 16 et 17 septembre MUSÉE RÉATTU Sur inscription nombre de personne maximum : 15 par séance au 0490493758 ou reattu.reservation@ville-arles.fr « Dessins de soleil » Parmi les artistes exposés dans le musée, certains expérimentent des techniques atypiques de dessin sans crayon et de photographie sans appareil.

La découverte de ces œuvres sera suivie d’un atelier de création photographique. MUSÉE RÉATTU 10, rue du Grand Prieuré 13200 Arles Arles 13200 Paris 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] PROPRIETE : Commune Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Atelier cyanotype au musée © musée Réattu Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu MUSÉE RÉATTU Adresse 10, rue du Grand Prieuré 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MUSÉE RÉATTU Arles latitude longitude 43.679167;4.627918

MUSÉE RÉATTU Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/