Le son pour horizon 4 juillet – 30 décembre Musée Réattu

A Arles, les images sont aussi sonores ! Observatoire de la création audio émergente depuis 2007, le Musée Réattu repère et distingue des auteurs-autrices qui explorent le réel et l’imaginaire sonore, mettant en avant chaque année des créations d’exception. Après Dominique Petitgand et Felix Blume en 2022, retrouvez dans « La Chambre d’écoute », tout au long de l’été, les oeuvres de Pascale Brischoux, Lotte Nijsten & Gillis Van der Wee, Lisa Mark, Daniel Martin-borret, Antoine Richard, Anne-julie Rollet & Anne-Laure Pigache et d’autres créateurs sonores, lauréats des phonurgia nova awards, qui sortent vraiment du lot…

werner licht / phonurgia nova