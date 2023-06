Jacques Léonard – L’esprit nomade Musée Réattu Arles, 23 juin 2023, Arles.

JACQUES LÉONARD – L’esprit nomade.

> 27 mai – 1er octobre 2023

Musée Réattu – Arles

→ Vendredi 23 juin 2023 à 18h le musée Réattu vous propose une visite privilégiée avec le co-commissaire de l’exposition.

C’est gratuit sur inscription au 0490493758 ou

par mail reattu.reservation@ville-arles.fr

L’artiste

Jacques Léonard (Paris, 1909 – L’Escala, 1994) a d’abord travaillé dans le cinéma, notamment auprès d’Abel Gance. C’est au cours d’un voyage de repérage qu’il découvre l’Espagne, où il s’installe définitivement en 1952. Il y devient photographe professionnel, collaborant avec différents organes de presse et monte son propre laboratoire, dédié à la photographie publicitaire.

Il multiplie reportages et travaux jusqu’en 1975, année où il abandonne la photographie pour des raisons de santé.

L’exposition

Le musée expose, en partenariat avec la Fundación Photographic Social Vision de Barcelone, le travail peu connu en France de Jacques Léonard, avec une sélection de plus de 150 photographies.

Ses images, d’une veine très humaniste, rendent compte de la vie citadine : rues, marchés, fêtes, parcs d’attractions, sport, foires, port et front de mer marqué par le développement du tourisme…

Son mariage avec Rosario Amaya, gitane du quartier de Montjuïc, lui ouvre les portes de sa communauté. Portant sur elle le regard d’un membre de la famille, ses images constituent l’une des collections les plus importantes sur la culture gitane.

L’exposition mettra aussi en lumière deux séries exceptionnelles : Évadés, de 1943, reportage sur le passage par l’Espagne de Français fuyant le fascisme pour embarquer vers l’Afrique; La División Azul, de 1954, qui témoigne du retour en Espagne, des survivants de la División Azul, 45 000 hommes envoyés par Franco en soutien à l’armée nazie dans l’invasion de la Russie.

Cette exposition fait partie de la séquence « Arles associé » du festival des Rencontres d’Arles

Gitane. Godó Trias, usine de fils et de tissus. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelone, 1959 © Jacques Léonard. Archives Famille Jacques Léonard/Photographic Social Vision. Tirage moderne argentique sur papier baryté, virage au sélénium. 40 x 40 cm