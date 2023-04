Le dessin dans tous ses états Musée Réattu, 22 avril 2023, Arles.

Le dessin dans tous ses états 22 avril – 6 mai Musée Réattu 30 € par stage matériel compris.

Le dessin dans tous ses états

Stage de dessin pour adultes

Ateliers de création avec Anastassia Tétrel, artiste peintre et plasticienne

? → Samedi 22 avril – Dimanche 23 avril – Samedi 6 mai

A l’occasion du Festival du dessin, le Musée Réattu et l’artiste Anastassia Tétrel vous invitent à pratiquer dessin et gravure en s’inspirant des collections permanentes et de l’exposition temporaire « Pierre Alechinsky, Le Flora Danica et les lithographies ».

Cette expérience autour du dessin et de l’estampe se déroule sur trois journées indépendantes, articulées autour d’une pratique plastique choisie par jour.

Dans des lieux exceptionnels, entre explications techniques et théoriques, observation des œuvres, échanges, partage d’expériences, pratique du dessin ou de l’estampe vous ne verrez pas le temps passer !

? Samedi 22 avril 2023 de 10h à 12h et de 14h à 17h

? Salle des archives du Grand Prieuré

→ Atelier dessin académique d’après Jacques Réattu

? Dimanche 23 avril 2023 de 10h à 12h et de 14h à 17h

? Commanderie Ste Luce

→ Atelier dessin à l’encre de Chine d’après les œuvres de Pierre Alechinsky

? Samedi 6 mai 2023 de 10h à 12h et de 14h à 17h

? Commanderie Ste Luce

→ Atelier linogravure d’après les estampes de Pierre Alechinsky

Tarif : 30 €/jour, matériel compris. Possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac).

Dans la limite des places disponibles. ?

Renseignements et inscriptions : 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr avant le jeudi précédant la séance

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T12:00:00+02:00

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

stage de dessin gravure

Jacques Réattu, Académie d’homme © musée Réattu