Le musée au petit matin Musée Réattu, 22 mars 2023, Arles. Le musée au petit matin Mercredi 22 mars, 09h30 Musée Réattu 3€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur « Le musée au petit matin » VISITE ADAPTÉE pour les enfants de 6 à 12 ans en situation de handicap mental, accompagnés d’un parent. A l’heure où les œuvres se réveillent après le sommeil de la nuit, entrons parmi les premiers dans le musée pour faire leur connaissance. Dans cette grande maison au bord du Rhône, nous allons, pas à pas, à la découverte de ses trésors. Un parcours ludique et sensoriel mené au rythme des enfants. Pour ceux qui ont besoin du plus grand calme, la visite programmée le mercredi commence avant l’ouverture du musée au public.

*Durée : 1h. *

3€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur. Sur réservation uniquement, avant le mardi 21 mars mars, au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T10:30:00+01:00

2023-03-22T09:30:00+01:00 – 2023-03-22T10:30:00+01:00 handicap mental visite enfants © Musée Réattu

