Visite/conférence par Paul Ardenne, historien de l’art Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Visite/conférence par Paul Ardenne, historien de l’art Musée Réattu, 13 janvier 2023, Arles. Visite/conférence par Paul Ardenne, historien de l’art Vendredi 13 janvier 2023, 18h00 Musée Réattu

Gratuit

Le musée Réattu vous propose une visite/conférence sur l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco par Paul Ardenne, historien de l’art. Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}]

04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr Visite/conférence sur l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco par Paul Ardenne, historien de l’art Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste photographe/vidéaste plasticienne Annabel Aoun Blanco, le musée Réattu, musée des Beaux-Arts et d’art contemporain de la ville d’Arles, organise le vendredi à 18 h une visite de l’exposition suivie d’une conférence par Paul Ardenne, historien de l’art, en présence de l’artiste d’Annabel Aoun Blanco et du commissaire de l’exposition.

Gratuit, sur réservation avant le jeudi 12 janvier au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr Gratuit, sur réservation avant le jeudi 12 janvier au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T18:00:00+01:00

2023-01-13T19:30:00+01:00 Danse contemporaine II, 2014 © Annabel Aoun Blanco

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Musée Réattu Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée Réattu Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Visite/conférence par Paul Ardenne, historien de l’art Musée Réattu 2023-01-13 was last modified: by Visite/conférence par Paul Ardenne, historien de l’art Musée Réattu Musée Réattu 13 janvier 2023 Arles Musée Réattu Arles

Arles Bouches-du-Rhône