Rencontre avec l’artiste Félix Blume Mardi 21 septembre 2021, 18h00 Musée Réattu Gratuit sur réservation uniquement

Rencontre privilégiée

Félix Blume présentera son travail et l’œuvre diffusée dans la Chambre d’écoute.

L’artiste et ingénieur du son Félix Blume vit actuellement entre le Mexique, le Brésil et la France, il façonne le son comme une matière pour créer des pièces sonores, des vidéos et des installations.

Ses pièces sonores ont été diffusées par des radios du monde entier. Il a reçu le prix “Pierre Schaeffer” en 2014 et le prix du “Paysage sonore” en 2018 au festival Phonurgia Nova Awards.

Grâce aux œuvres de Félix Blume, la Chambre d’écoute vous fait ainsi voyager du Brésil à la Roumanie en passant par le Mexique.

En 2022, l’artiste sera aussi reçu en résidence au musée, dans le cadre d’une commande passée en partenariat avec le Centre national des Arts Plastiques, sur les cryptoportiques d’Arles.

Gratuit sur réservation avant le lundi 20 septembre à 17h

au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T18:00:00+02:00 – 2021-09-21T19:30:00+02:00

chambre d’écoute exposition

Félix Blume en prise de son © DR