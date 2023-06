[Concours] Le Petit Prix de Rome Musée Réattu Arles, 17 août 2021, Arles.

LE PETIT PRIX DE ROME

5ème édition

En 1790, Jacques Réattu était lauréat du fameux Grand Prix de Rome.

Depuis 2017, le musée des beaux-arts de la ville d’Arles organise chaque année, pour lui rendre hommage, le «Petit Prix de Rome» un concours ouvert aux bénévoles, à partir de 18 ans.

Après la peinture, la photographie, le dessin, et enfin la vidéo, la 5ème édition du «Petit Prix de Rome» remet la peinture à l’honneur.

À la clé ? Un week-end à Rome pour découvrir les merveilles qui ont inspiré tant d’artistes au cours des siècles.

Comme au temps de Réattu, les participants auront 72 jours pour répondre avec leurs pinceaux à un sujet qui sera révélé le mardi 21 septembre.

Un jury de professionnels de la culture se réunira pour récompenser la meilleure proposition.

Règlement et bulletin d’inscription disponibles sur le site internet du musée Réattu.

Clôture des inscriptions : dimanche 19 septembre 2021 à 18h

Remise des peintures auprès du service des publics : au plus tard le vendredi 3 décembre 2021 à 17h

Remise du prix : vendredi 10 décembre 2021 à 18h

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr/le-petit-prix-de-rome-2021.html »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490493523 »}]

