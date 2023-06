Dorothea Lange « Les raisins de la colère » Musée Réattu Arles, 12 juin 2021, Arles.

Dorothea Lange « Les raisins de la colère » 12 juin – 3 octobre 2021 Musée Réattu

La donation Sam Stourdzé

Exposition-dossier

En 1998, l’Hôtel Sully à Paris accueillait l’exposition Dorothea Lange, composée de 170 photographies de la célèbre photographe américaine. Le commissariat était alors assuré par Sam Stourdzé, qui avait fait réaliser pour l’exposition 36 tirages argentiques d’après les négatifs conservés par le Oakland Museum of California.

Particulièrement attaché à Arles, que ce soit à titre personnel ou en tant que directeur des Rencontres de la Photographie d’Arles, Sam Stourdzé a proposé de faire don de ces tirages au musée Réattu. Ils couvrent la période 1933-1940, des premières photographies de rue réalisées par Dorothea Lange à San Francisco jusqu’aux ensembles correspondants aux missions qu’elle remplit à partir de 1935 pour la Resettlement Administration, devenue en 1937 le Farm Security Act.

Avec Paul Taylor, son mari, ils vont courir les routes, visiter des camps de cueilleurs de petits pois, de ramasseurs de melons, de traîne-la-faim, d’exploités, de sans-emploi. En 1939, ils publieront le mythique ouvrage American exodus, dont une édition commentée par Sam Stourdzé sera rééditée en 1999.

Dorothea Lange était jusqu’à présent absente des collections. Ce don vient donc combler une lacune et enrichir le fonds consacré à la photographie américaine, en particulier la veine « sociale » qu’elle incarne. La donation couvre de manière cohérente une période de production de l’artiste qui va de la crise des années 30 à la veille de la seconde guerre mondiale et comprend plusieurs œuvres devenues des icônes de l’histoire de la photographie.

Dorothea Lange (1895-1965), Migrante mère de famille, Nipomo, 1937, tirage argentique moderne à partir du négatif original, c.1990, don Sam Stourdzé © The Dorothea Lange Collection, Oakland Museum of California