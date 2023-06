La boîte à images au musée Réattu Musée Réattu Arles, 20 octobre 2020, Arles.

La boîte à images au musée Réattu 20 et 22 octobre 2020 Musée Réattu 5€ par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter).Sur réservation avant le vendredi 16 octobre à 17h

Dans l’exposition temporaire, La boîte de Pandore, parcourons « le cabinet photographique » à la rencontre des plus grands photographes. Leur appareil en poche, les artistes ont sillonné la ville et nous ont livré des images d’une grande diversité.

À notre tour, nous nous aventurerons dans les rues et les monuments munis d’une mystérieuse boîte, puis c’est en chambre noire que nous découvrirons avec étonnement ce qu’elle cache… après un délicieux goûter partagé, chacun repartira avec ses images développées.

Durée 2h. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. Sur réservation au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr, avant le vendredi 16 octobre à 17h

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-20T14:30:00+02:00 – 2020-10-20T16:30:00+02:00

2020-10-22T14:30:00+02:00 – 2020-10-22T16:30:00+02:00

visite musée

© Musée Réattu