Bouches-du-Rhône Visite guidée de l’exposition » La donation Harold Ambellan » Musée Réattu Arles, 16 octobre 2020, Arles. Visite guidée de l’exposition » La donation Harold Ambellan » Vendredi 16 octobre 2020, 18h00 Musée Réattu Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Rencontre privilégiée avec Daniel Rouvier, commissaire de l’exposition

La donation Harold Ambellan – Première partie 1949-1979 : new York, Paris, Cagnes-sur-Mer, Antibes. Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Harold Ambellan, Couple geometric, Arles, 1996 ©Harold Ambellan / ADAGP 2020

