Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles, 10 octobre 2020, Arles. Le Grand Prieuré et ses artistes Samedi 10 octobre 2020, 14h30 Musée Réattu 3€ par personne (comprend l’entrée et la visite) Façonnées par les chevaliers de l’Ordre de Malte, les cours du musée Réattu ont inspiré nombre d’artistes qui les ont investies et y ont parfois laissé leur empreinte. Prenons le temps d’explorer les traces laissées par les habitants et artistes de passage sur ce petit bijou du patrimoine arlésien. Visite avec Julie Mazé, chargée de médiation

Durée : 1h30. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite Sur réservation uniquement, avant le vendredi 9 octobre à 17h, au 04 90 49 37 58 Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-10T14:30:00+02:00 – 2020-10-10T16:00:00+02:00

2020-10-10T14:30:00+02:00 – 2020-10-10T16:00:00+02:00 visite musée Escalier médiéval ©Emilie Soubestre Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée Réattu Arles

Musée Réattu Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles 2020-10-10 was last modified: by Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles Musée Réattu Arles 10 octobre 2020