Une voix parcourt le Rhône 3 – 8 octobre 2020 Musée Réattu Gratuit avec le pass boutique à retirer à la billetterie du musée.

Dans le cadre du festival ON (Octobre Numérique), temps fort de rencontres digitales entre artistes, créateurs, entrepreneurs, techniciens, intellectuels et grand public, le musée ouvre, cette année, la cour du Grand Prieuré à l’artiste sonore Julie Rousse.

Son installation audio-visuelle « Une voix parcourt le Rhône » invite les auditeurs à s’immerger dans les sons du fleuve, à se sentir partie intégrante de cet écosystème précieux auquel elle donne une voix, sous la forme d’une sculpture sonore. Une manière aussi de rappeler le lien indéfectible que le musée entretient avec le fleuve qui coule sous ses fenêtres et de faire écho à son département d’art sonore, qui réserve au thème du paysage une place de choix.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-03T10:00:00+02:00 – 2020-10-03T17:30:00+02:00

2020-10-08T10:00:00+02:00 – 2020-10-08T17:30:00+02:00

musée festival On

Festival ON (Octobre Numérique)