Escapade au musée Réattu 18 juillet – 20 août 2020 Musée Réattu Billet d’entrée + 3€ – Nombre de places limité à 10 personnes par visite – sans réservation

Parcours dans les collections permanentes

Les jeudis 23 juillet et 6 et 20 août à 11h

Les samedis 18 juillet et 1er août à 14h30

Cet été, accordez-vous une parenthèse artistique au musée ! Poussez la porte de l’ancien Grand Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte pour découvrir ou redécouvrir la richesse de nos collections et les personnalités qui ont marqué l’histoire du musée : Jacques Réattu, Pablo Picasso, Robert Doisneau, Pierre Alechinsky…

Durée 1h – Nombre de places limité à 10 personnes par visite

Sans réservation

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-18T14:30:00+02:00 – 2020-07-18T15:30:00+02:00

2020-08-20T11:00:00+02:00 – 2020-08-20T12:00:00+02:00

musées exposition

Musée Réattu