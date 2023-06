« Dans la boîte de Pandore » Visite de l’exposition Musée Réattu Arles, 16 juillet 2020, Arles.

« Dans la boîte de Pandore » Visite de l’exposition 16 juillet – 27 août 2020 Musée Réattu Billet d’entrée + 3€ – Nombre de places limité à 10 personnes par visite – sans réservation

Visite de l’exposition temporaire

Les jeudis 16 et 30 juillet et 13 et 27 août à 11h

Les samedis 25 juillet et 8 et 22 août à 15h

L’exposition fait la part belle aux objets les plus insolites des collections du musée, exposées sous forme de cabinets de curiosités. Création contemporaine ou objet ancien, tous cachent des secrets qui ne demandent qu’à être révélés… Rendez-vous tout l’été pour les découvrir !

Durée 1h – Nombre de places limité à 10 personnes par visite

Sans réseservation

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/museereattu »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/musee.reattu »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}]

Musée Réattu