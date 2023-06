« Fantastique ! » Visite en famille Musée Réattu Arles, 15 juillet 2020, Arles.

« Fantastique ! » Visite en famille 15 juillet – 26 août 2020, les mercredis Musée Réattu Billet d’entrée + 3€ – Nombre de places limité à 10 personnes par visite- sans inscription

Visite en famille à partir de 7 ans

Les mercredis 15, 22 et 29 juillet à 11h et 5, 12, 19 et 26 août à 11h

Durée 1h

Des créatures insolites ont envahi les salles du musée et des œuvres merveilleuses s’y cachent. En famille, partons à leur découverte dans les méandres du Grand-Prieuré !

Un mini kit d’atelier vous sera offert pour prolonger la visite à la maison.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles

Musée Réattu