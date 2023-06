Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le Grand Prieuré et ses artistes Musée Réattu Arles, 25 avril 2020, Arles. Le Grand Prieuré et ses artistes Samedi 25 avril 2020, 14h30 Musée Réattu 3€ par personne (comprend l’entrée et la visite) Samedi 25 avril à 14h30 : VISITE TOUT PUBLIC « Le Grand Prieuré et ses artistes » Façonnées par les chevaliers de l’Ordre de Malte, les cours du musée Réattu ont inspiré nombre d’artistes qui les ont investies et y ont parfois laissé leur empreinte. Prenons le temps d’explorer les traces laissées par ces habitants et artistes de passage sur ce petit bijou du patrimoine arlésien. Durée : 1h30. Visite accessible aux personnes à mobilité réduite Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

