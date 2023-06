Visite-goûter en famille Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Visite-goûter en famille Musée Réattu Arles, 21 avril 2020, Arles. Visite-goûter en famille 21 et 23 avril 2020 Musée Réattu 5 € par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter). Visite-goûter en famille sur le thème «Fantastique !» Entrons dans le cabinet de curiosités du musée ! Découvrons d’incroyables créatures et de curieuses bêtes et laissons-nous surprendre par les légendes mythologiques. Puis, en atelier, petits et grands sont invités à composer et imaginer leur propre bestiaire fantastique. Pour le plaisir de tous, un goûter sera partagé en fin de séance. Par Elisabeth Pouliquen, chargée de médiation Durée 2h. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. Sur réservation avant le lundi 20 avril 16h au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-21T14:30:00+02:00 – 2020-04-21T16:30:00+02:00

2020-04-23T14:30:00+02:00 – 2020-04-23T16:30:00+02:00 exposition musée Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Musée Réattu Arles

Musée Réattu Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Visite-goûter en famille Musée Réattu Arles 2020-04-21 was last modified: by Visite-goûter en famille Musée Réattu Arles Musée Réattu Arles 21 avril 2020