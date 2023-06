Atelier d’écriture sur le thème « Curiosité(s) » Musée Réattu Arles, 5 avril 2020, Arles.

Atelier d’écriture sur le thème « Curiosité(s) » Dimanche 5 avril 2020, 14h00 Musée Réattu Tarif pour l’atelier, l’entrée au musée et la visite : 8€.

Atelier d’écriture sur le thème «Curiosité(s)»

animé par Sylvie Hernandez de l’association l’Affabuloir.

Une visite de l’exposition « La Boîte de Pandore » sera proposée en préambule, afin de trouver l’inspiration au milieu des œuvres…

Si vous avez toujours eu envie d’écrire, laissez-vous tenter par une expérience qui libérera votre imaginaire.

Ouvert à tous, même aux débutants, cet atelier offre la possibilité de s’initier à une pratique d’écriture ludique et créative et de découvrir les ressources documentaires du CRD (Centre de Recherche et de Documentation) du musée.

Nombre de participants limité. Sur réservation au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Durée 2h.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-05T14:00:00+02:00 – 2020-04-05T17:00:00+02:00

2020-04-05T14:00:00+02:00 – 2020-04-05T17:00:00+02:00

atelier d’écriture exposition

Centre de Recherche et de Documentation ©R. Boutillier, ville d’Arles