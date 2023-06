Visite thématique » « Boîtes, cabinets, coffres, trésors… » Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Visite thématique » « Boîtes, cabinets, coffres, trésors… » Musée Réattu Arles, 20 mars 2020, Arles. Visite thématique » « Boîtes, cabinets, coffres, trésors… » Vendredi 20 mars 2020, 18h00 Musée Réattu Gratuit dans la limite des places disponibles Vendredi 20 mars à 18h : Le Coup de cœur du commissaire. Dans le cadre de l’exposition « La boîte de Pandore – Un cabinet de curiosités contemporain », à découvrir jusqu’au 31 mai, le musée Réattu vous propose une visite thématique « Boîtes, cabinets, coffres, trésors… » avec Andy Neyrotti commissaire de l’exposition. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

François Burgun, P1, série Decursu ortae sunt res abstractae (Les développements abstraits), 2017- en cours, courtesy de l'artiste © François Burgun, 2020

