Ré-ouverture de la Chambre d'écoute du musée Réattu Jeudi 12 mars à 11h30 En 2007, le musée Réattu créait la Chambre d'écoute aménagée par Christian Lacroix, espace dédié à l'écoute d'œuvres sonores. Pour sa ré-ouverture en 2020, Phonurgia Nova et le Centre national des arts plastiques (Cnap) rendent hommage aux artistes qui ont marqué les précédents palmarès arlésiens ou la collaboration du Cnap avec France Culture. Quatorze créateurs sonores prennent ainsi possession de cet igloo acoustique posé au premier étage du musée, en surplomb du Rhône. Quel que soit leur univers, théâtre, radio, photo, musique ou arts plastiques, les artistes travaillent ici à partir des sons enregistrés pour saisir le réel et le transfigurer. Une invitation à la dérive poétique et à la découverte de démarches sonores variées reliées par un fil rouge : le paysage intérieur. Un programme conçu par Pascale Cassagnau, Responsable de la collection audiovisuel, vidéo et nouveaux médias au Cnap et Marc Jacquin, Directeur de Phonurgia Nova Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles

